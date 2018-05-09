Вєсті.UA. Інтердєвочка "Інтер". Лікувальна зеленка для Росспівробітництва
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.05 – телеканал "Інтер" дуже популярний, але з моральними принципами у нього плюс-мінус як у героїні фільму Тодоровського "Інтердєвочка". Росіяни не можуть відкараскатись від зеленки навіть за кордоном. Цього разу вона знайшла свого героя у столиці України.
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Джерело: 24 Канал
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