Вєсті.UA. Інтердєвочка "Інтер". Лікувальна зеленка для Росспівробітництва

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.05 – телеканал "Інтер" дуже популярний, але з моральними принципами у нього плюс-мінус як у героїні фільму Тодоровського "Інтердєвочка". Росіяни не можуть відкараскатись від зеленки навіть за кордоном. Цього разу вона знайшла свого героя у столиці України.

Також у випуску: Які суми зжерають партії із держбюджету – у "Цифрі дня". Петро Симоненко постав із мертвих. "Парковим" зацікавились у іншого президента. Нинішнього.