Вести.UA. Интердевочка "Интер". Лечебная зеленка для Россотрудничества
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 09.05 – телеканал "Интер" очень популярен, но с моральными принципами у него плюс-минус как у героини фильма Тодоровского "Интердевочка". Россияне не могут отделаться от зеленки даже за рубежом. На этот раз она нашла своего героя в столице Украины.
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Источник: 24 Канал
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