Вести.UA. Интердевочка "Интер". Лечебная зеленка для Россотрудничества

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 09.05 – телеканал "Интер" очень популярен, но с моральными принципами у него плюс-минус как у героини фильма Тодоровского "Интердевочка". Россияне не могут отделаться от зеленки даже за рубежом. На этот раз она нашла своего героя в столице Украины.

Также в выпуске: Какие суммы съедают партии из госбюджета – в "Цифре дня".



Петр Симоненко восстал из мертвых.



"Парковым" заинтересовались у другого президента. Нынешнего.