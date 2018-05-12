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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сколько россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка": ошеломляющие цифры

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Каждый год на 9 мая на парад к Путину сбегаются только преданные друзья. Такие как сербский президент Александр Вучич и израильский премьер Беньямин Нетаньягу. Эту сирийскую весточку Кремль спокойно съел, а для простонародья все осталось незамеченным. Ведь "русский народ" отходил от 9 мая. А похмеляться было чего, ибо "парадобесие" имело просто впечатляющие масштабы.

10, 4 миллиона – столько человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" по всей России. В то же время на территории "необьятной" произошло почти 2900 событий, приуроченных к "сохранению памяти".

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В течение года количество людей, принявших участие в 9-майском общественном движении выросло почти на 2,4 миллиона. Только в Петербурге с портретами дедов воевавших, прошлись более 1 миллиона активистов. В 2017 акцию поддержали на четверть меньше людей – 750 тысяч.

Кількість учасників зросла на 2,4 мільйони

Количество участников возросло на 2,4 миллиона

Колонна на Невском проспекте растянулась на 2 километра, а сами "победобесы" преодолели в два раза длиннее дистанцию.

Колона пройшла майже 4 кілометри

Колонна прошла почти 4 километра

В том же Питере 5 мая на всероссийскую акцию "Он нам не царь", посвященную борьбе с бедностью и неравноправием на улицы вышли только 2000 человек, из которых 200 попали в руки правоохранительных органов. В Москве инициативу Навального поддержало от 8 до 10000 россиян. В общем, после несанкционированных митингов задержали примерно 1600 человек.

На антипутінських мітингах затримали приблизно 1600 людей

На антипутинских митингах задержали примерно 1600 человек

Полный выпуск программы "Вести. Кремля" смотрите здесь.

Теги: Новости России 9 мая
Источник: 24 Канал
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