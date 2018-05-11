Вєсті Кремля. Коротке життя у Росії. "Євробачення" без Самойлової

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.05 – Росія у рейтингу тривалості життя пасе задніх, адже країна навіть у топ-100 не потрапила, але російський ведучий знайшов у цьому позитив. У Лісабоні пройшов другий півфінал Євробачення, де Юлія Самойлова забула слова пісні та не докотилася до фінальної частини пісенного конкурсу.

Також у випуску: Віце-прем'єр Рогозін бере приклад із Ілона Маска. "Похмілля" після показухи "Безсмертного полку".