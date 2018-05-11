Вєсті Кремля. Коротке життя у Росії. "Євробачення" без Самойлової
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.05 – Росія у рейтингу тривалості життя пасе задніх, адже країна навіть у топ-100 не потрапила, але російський ведучий знайшов у цьому позитив. У Лісабоні пройшов другий півфінал Євробачення, де Юлія Самойлова забула слова пісні та не докотилася до фінальної частини пісенного конкурсу.
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Джерело: 24 Канал
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