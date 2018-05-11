Вести Кремля. Короткая жизнь в России. "Евровидение" без Самойловой

В выпуске программы "Вести Кремля" за 11.05 – Россия в рейтинге продолжительности жизни отстает, ведь страна даже в топ-100 не попала, но российский ведущий нашел в этом позитив. В Лиссабоне прошел второй полуфинал Евровидения, где Юлия Самойлова забыла слова песни и не докатилась до финальной части песенного конкурса.

Также в выпуске: Вице-премьер Рогозин берет пример с Илона Маска. "Похмелье" после показухи "Бессмертного полка".