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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сколько россиян отмечают День "Победобесия": неожиданные данные

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Центром самого главного и самого святого праздника у россиян стал очень хорошо известный День "Победобесия", и празднование этого дня у наших соседей давно перешагнуло границы приличия и здравого смысла.

Более 70% россиян отмечали в 2018 году День "Победобесия". За последние 3 года количество людей увеличилось на 8%.

6% россиян скорбят по погибшим во Второй мировой войне, а в два раза меньше (3%) считают 9 мая Днем памяти жертв нацизма.

Цифра
6% скорбят по погибшим

Каждый третий уверен, что "День Победы" нужно чтить фейерверками и парадами.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

Теги: Новости России 9 мая
Источник: 24 Канал
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