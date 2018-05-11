Сколько россиян отмечают День "Победобесия": неожиданные данные
Центром самого главного и самого святого праздника у россиян стал очень хорошо известный День "Победобесия", и празднование этого дня у наших соседей давно перешагнуло границы приличия и здравого смысла.
Более 70% россиян отмечали в 2018 году День "Победобесия". За последние 3 года количество людей увеличилось на 8%.
6% россиян скорбят по погибшим во Второй мировой войне, а в два раза меньше (3%) считают 9 мая Днем памяти жертв нацизма.
6% скорбят по погибшим
Каждый третий уверен, что "День Победы" нужно чтить фейерверками и парадами.
Источник: 24 Канал
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