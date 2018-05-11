Скільки росіян відзначають "Побєдобєсія": неочікувані дані

Центром найголовнішого та найсвятішого свята у росіян став дуже добре відомий День "Побєдобєсія", де святкування цього дня у наших сусідів давно переступило межі пристойності і здорового глузду.

Понад 70% росіян відзначали у 2018 році День "Побєдобєсія". За останні 3 роки кількість людей збільшилася на 8%. 6% росіян скорблять за загиблими у Другій світовій війні, а у двічі менше(3%) вважають 9 травня Днем пам'яті жертв нацизму.

6% скорблять за загиблими Кожен третій впевнений, що "День Побєди" потрібно вшановувати феєрверками та парадами. Повний випуск програми "Вєсті. Кремля" дивіться тут.