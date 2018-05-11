Скільки росіян відзначають "Побєдобєсія": неочікувані дані
Центром найголовнішого та найсвятішого свята у росіян став дуже добре відомий День "Побєдобєсія", де святкування цього дня у наших сусідів давно переступило межі пристойності і здорового глузду.
Понад 70% росіян відзначали у 2018 році День "Побєдобєсія". За останні 3 роки кількість людей збільшилася на 8%.
6% росіян скорблять за загиблими у Другій світовій війні, а у двічі менше(3%) вважають 9 травня Днем пам'яті жертв нацизму.
6% скорблять за загиблими
Кожен третій впевнений, що "День Побєди" потрібно вшановувати феєрверками та парадами.
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Джерело: 24 Канал
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