Вєсті Кремля. Пабєда з дитинства. Посвята Путіним на віки вічні
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.05 – російські депутати вирішили подавити політичну активність молодих росіян, так путінська "Єдина Росія" внесла у думу законопроект про залучення підлітків у несанкціоновані акції. За останні 10 років Путін встиг поховати російську конституцію, здоровий глузд і спробував на той світ відправити месенджер Telegram, але не вдалось.
Також у випуску:
Показуха "Безсмертного полку".
Комічний персонаж оголошує війну коміксам.
Джерело: 24 Канал
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