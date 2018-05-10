Вєсті Кремля. Пабєда з дитинства. Посвята Путіним на віки вічні

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.05 – російські депутати вирішили подавити політичну активність молодих росіян, так путінська "Єдина Росія" внесла у думу законопроект про залучення підлітків у несанкціоновані акції. За останні 10 років Путін встиг поховати російську конституцію, здоровий глузд і спробував на той світ відправити месенджер Telegram, але не вдалось.

Також у випуску: Показуха "Безсмертного полку". Комічний персонаж оголошує війну коміксам.