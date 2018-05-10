Вести Кремля. Победа с детства. Посвящение Путиным на веки вечные
В выпуске программы "Вести Кремля" за 10.05 – российские депутаты решили подавить политическую активность молодых россиян, путинская "Единая Россия" внесла в Думу законопроект о привлечении подростков к несанкционированным акциям. За последние 10 лет Путин успел похоронить российскую конституцию, здравый смысл и попытался на тот свет отправить мессенджер Telegram, но не удалось.
Также в выпуске:
Показуха "Бессмертного полка".
Комический персонаж объявляет войну комиксам.
Источник: 24 Канал
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