У Росії з 9 травня привітали плакатами з нацистами: вони оглядають підбитий радянський танк

У російському Саратові на стіни одного з гуртожитків з нагоди так званого Дня перемоги повісили вітальні плакати. І все б нічого, оскільки росіяни до цієї дати ставляться по-особливому, проте на них зображено військових збройних сил гітлерівської Німеччини. Крім того, ці солдати ще оглядають підбитий радянський танк.

Як пише місцева інформаційна агенція "Взгляд-інфо", на святкових плакатах з кадрами військової хроніки, зокрема, можна побачити фотографію, зроблену в 1942 році під Харковом. На світлині зображено німецьких солдатів, що оглядають підбитий радянський танк Т-34 на ім'я "Чапаєв". Також на машині є напис Beschlagnahmt, що означає "конфісковано".

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Підбитий Т-34 на світлині серед історичних кадрів на скандальному банері та на оригінальному фото

На ще одному фото видно Сталінградську битву, щоправда очима фашистських солдатів. На ній – офіцер вермахту віддає команди унтер-офіцерського складу.



Офіцери вермахту під час Сталінградської битви також засвітилися на резонансному плакаті

У зв’язку з резонансом, який виник через ці плакати, їх зрештою зняли та повісили просте привітання з Днем перемоги.

До слова, у саратовському рекламному агентстві, де виготовляли цей банер, заявили, що "дизайнер не є зобов'язаним знати німецьку мову", і він "не розбирається в танках".



Плакат, який розмістили на стінах гуртожитку у Саратові

Тим часом, до Москви на 9 травня не приїде жоден із іноземних лідерів. Як виправдовується прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, ця дата не є ювілейною, відтак у Кремлі нікого не запрошували.