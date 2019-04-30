Навіть не запрошували: 9 травня до Росії не приїде жоден іноземний лідер

Політичні лідери з інших країн не приїдуть на святкування так званого "Дня Перемоги" до Москви 9 травня (в Україні цього дня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Пєсков, прес-секретар Путіна, віднайшов оригінальне виправдання цьому очевидному ігноруванню світовою спільнотою російських урочистостей. Мовляв, ніхто не приїде – бо нікого й не запрошували.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков давно відомий своїми оригінальними заявами. От і 29 квітня він у нестандартний спосіб водночас повідомив, що до Москви на 9 травня ніхто не приїде зі світових лідерів і виправдав це тим, що, начебто, дата ж не ювілейна – от нікого й не запрошували. Про це повідомила інформагенція ТАСС.

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Як пояснили відсутність світових лідерів на 9 травня 2019?

Мовляв, керівників інших держав запрошують на ювілейні заходи. Ну, тобто, на 65, 70, 75 років. А у 2019 році відзначають "лише 74-у річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Це не унікальна ситуація. Якихось спеціальних запрошень не було і торік. Зазвичай цілеспрямовано запрошують іноземних лідерів на ювілейні заходи,

– сказав Пєсков.

І додав: "Наступного року відзначатимемо дуже важливу і велику ювілейну дату (75-річя перемоги над нацизмом – 24 канал). Ось це буде рік справді особливий. А зараз – немає ювілейної дати. Ми не запрошуємо на звичайні поточні свята очільників держав.



Пєсков знайшов виправдання: нікого не буде, бо, мовляв, не запрошували

Наскільки чесний Пєсков у своїй заяві?

Дійсно, дипломатичний протокол у РФ передбачає, що на святкування неювілейних дат будь-якої ваги особливі запрошення світовим лідерам не надсилаються. Однак Пєсков "забув", що на урочистості 9 травня до Москви світові лідери перестали приїздити з 2015 року – через агресію Росії в Україні та анексію Криму. І у Путіна тоді, в 2015, була далеко не настільки "ніжна" реакція, як у Пєскова в 2019.

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"Це, звичайно, їх вибір – їхати до Москви на ці заходи чи не їхати. Та вони за поточною складною кон'юнктурою міжнародних відносин не побачили набагато більш серйозних речей. Пов'язаних не лише з минулим, але і з необхідністю боротися за майбутнє", – сказав Путін. І ще додав після цього, що світові лідере також не помічають, як у світі намагаються "героїзувати нацистів", і наскільки це, мовляв, актуально для сьогодення.



9 травня біля Путіна здебільшого лише лідери колишніх азійських республік СРСР

У 2015 святкували ювілейну дату – 70 років закінчення війни. І запрошень росіяни розіслали дуже багато. Тільки от приїхали лише приблизно 30 закордонних лідерів: президенти країн СНД, лідери Монголії, В'єтнаму, Венесуели, Сербії. Тоді на параді був присутній і генсек ООН Пан Гі Мун. І це був останній рік, коли на урочистостях в Росії можна було помітити хоча б кількох помітних світових політичних лідерів.

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Вже у 2016 році мовилося лише про почесного гостя – президент Казахстану Нурсултана Назарбаєва, у 2017 – президента Молдови Ігоря Додона. А у 2018 приїхали президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Чи запрошували їх – невідомо.

Однак відомо, що іще не було такого року, коли б 9 травня до Росії не приїхав жоден іноземний лідер. Тож, мабуть, пан Пєсков аж надто перестрахувався. Або ж дійсно Росія потрапила у настільки тотальну міжнародну ізоляцію, що не приїдуть навіть звичні російські сателіти.