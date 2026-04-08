Про це повідомили аналітики ISW.
Де наступають росіяни?
Росіянам не вдалося просунутися на півночі Сумщини, в напрямку Великого Бурлука, Куп'янському, Боровському напрямках, у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках, на заході Запорізької області.
Також вони без успіху наступали на північний схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та на південний захід від Херсона поблизу Білогрудського острова.
В районі Добропілля жодна зі сторін не повідомляла про наземну активність.
Карти ISW
Російські війська нещодавно провели операцію з інфільтрації на півночі Харківської області та на Покровському напрямку.
Українські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.
Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 квітня, показують, як підрозділи батальйону "Шрама" російського 204 полку спецназу "Ахмат" обстрілюють українські позиції в центрі Ямполя (на південний схід від Лимана), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі,
– мовиться в огляді.
Зверніть увагу! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що росіяни будуть пробувати захопити агломерацію Слов'янськ – Краматорськ із південного заходу, а також пробуватимуть поступово наступати в лоб в бік Краматорська та Слов'янська.
Що відбувається на Донеччині зараз?
Аналітики ISW звернули увагу на допис Z-блогера "Дневник десантника", в якому той твердить, нібито росіяни атакують українські мости та інші переправи через річку Сіверський Донець поблизу Маяків і Святогорська, а також залізничні переїзди вздовж лінії Соснове-Святогірськ (на північний захід від Лимана).
Щодо дронових атак пропагандист відверто пише: що ближче окупанти, то більше вони знищують техніки й убивають українських солдатів. "Нарощування російських ударів обмежується дальністю польоту дронів і віддаленістю лінії фронту", – нарікає він.
А поблизу Костянтинівки росіяни атакують з усіх флангів. Про це розповів Віталій Глинянчук, командир 2 механізованого батальйону 156 окремої механізованої бригади. За його словами, окупанти перейшли від відправки штурмових груп із двох-трьох солдатів до атак по одному солдату кожні 20 – 30 хвилин.