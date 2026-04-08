Про це повідомили аналітики ISW.

Де наступають росіяни?

Росіянам не вдалося просунутися на півночі Сумщини, в напрямку Великого Бурлука, Куп'янському, Боровському напрямках, у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках, на заході Запорізької області.

Також вони без успіху наступали на північний схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та на південний захід від Херсона поблизу Білогрудського острова.

В районі Добропілля жодна зі сторін не повідомляла про наземну активність.

Карти ISW

Російські війська нещодавно провели операцію з інфільтрації на півночі Харківської області та на Покровському напрямку.

Українські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 квітня, показують, як підрозділи батальйону "Шрама" російського 204 полку спецназу "Ахмат" обстрілюють українські позиції в центрі Ямполя (на південний схід від Лимана), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі,

– мовиться в огляді.

Зверніть увагу! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що росіяни будуть пробувати захопити агломерацію Слов'янськ – Краматорськ із південного заходу, а також пробуватимуть поступово наступати в лоб в бік Краматорська та Слов'янська.

Що відбувається на Донеччині зараз?