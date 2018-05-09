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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Переможні майонез, горілка та інтимні товари: як Росія святкує "Побєдобєсіє"

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Росіяни довели відзначення перемоги у війні до повного абсурду. Георгіївські стрічки на білизні і банках з майонезом, діти в гімнастерках, масштабні паради і ветерани молодше 50-ти. А також приписування перемоги винятково Росії. Цьому святу політологи вже навіть придумали певний термін "Побєдобєсіє".

Ще задовго до агресії в Україні Москва привласнила собі перемогу у Другій Світовій. Хоч в антигітлерівський блок входило майже 30 країн.

"Щодо наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що, якщо б ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно б перемогли. Тому що ми країна переможців", – заявив президент Росії Володимир Путін.

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День Перемоги, який Росії привласнила собі, став культовим святом. Останнє соцопитування показало: 9 травня для росіян на першому місці серед свят. Важливіше за Новий Рік та Великдень. Кремль грає на патріотичних почуттях росіян та імперських амбіціях. Пропагандистська машина вже давно злетіла з рейок. З кожним роком День Перемоги все більше нагадує День Абсурду.

Безсмертний полк – традиційний марш 9 травня. За задумом туди мали приходити люди із портретами родичів, які воювали у Другій Світовій. Але все набуло карикатурних форм. Колишня окупаційна прокурор Криму Наталія Поклонська крокує з іконою царя Ніколая Второго. А вихованці дитсадку, покоління, яке мало б вести країну в майбутнє, тягнуть в минуле і одягають в радянську форму.

Наталія Поклонська тримає ікону Ніколая Второго
Наталія Поклонська тримає ікону Ніколая Второго

Вихованці дитсадку в радянській формі
Вихованці дитсадку в радянській формі

А ще обов'язковий атрибут Дня Перемоги в Росії – георгіївська стрічка. Нею прикрашають одяг, чіпляють на машини. Напередодні свята фарбують у чорно-помаранчеві кольори бордюри, паркани та навіть біотуалети. Такого ажіотажу не змогли пропустити підприємці. Тому оздобили георгівськими стрічками свою продукцію. У супермаркетах напередодні 9 травня можна знайти переможну горілку, майонез, ковбасу, крабові палички та навіть інтимні товари. 

Георгіївські бордюри
Георгіївські бордюри

Переможний майонез
Переможний майонез

Такі варіації на тему 9-го травня почали називати "побєдобєсієм". Історик Ігор Бігун пояснює: останнім часом Росія не може похвалитися вагомими досягненнями. От і доводиться культивувати минулі перемоги. 

За допомогою підвищенної уваги до Другої Світової війни по-перше там затушувати свої сучасні поразки, провали в економіці, відсутність демократії в їхній країні,
– розповів історик Ігор Бігун.

А ще це чудовий привід нагадати росіянам улюблену мантру Путіна – навколо лише вороги. Адже поки весь світ вшановує пам'ять загиблих, говорить про мир і закликає в жодному разі не допустити нову криваву війну. Росія – єдина країна, яка намагається налякати увесь світ військовою міццю, яку під сумнів ставлять військові експерти світу.

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Та й і тоді не військова міць чи геніальна стратегія допомогли Радянському Союз, спадкоємцем якого себе називає Росія, перемогли у тій війні. Гарматне м'ясо – ось секрет успіху, який з пафосом приписує собі Росія. Людське життя не вартувало нічого.

Десь більше року тому у Росії нарешті з'явилися справжні числа втрат воєнних і мирних в Радянському Союзі. Це цифри застрашуючі. Вони були страшні, коли я ще був молодим. Це 20 мільйонів. Це величезні втрати. Зараз говорять про 70 мільйонів,
– прокоментував історик Ярослав Грицак.

Парад – подія, яку пересічний росіянин чекає весь рік. Цьогоріч на Красній Площі знову марш військових та показ техніки. БТРи, гаубиці, ракетно-зенітні комплекси, танки та авіація. І традиційна промова Путіна. Який з президента давно перетворився на царя. Цим дійством Кремль створює ілюзію великої держави і відволікає увагу від завіси, яка зростає все більше між Росією та цивілізованим світом.

Автор: Вікторія Кутьїна, Поліна Литвинова
Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда 9 травня
Джерело: 24 Канал
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