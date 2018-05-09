Травневі свята – сезон активізації кремлівської агентури в Україні, – політолог

Травневі свята – це сезон активізації в Україні російських політтехнологів і проросійських політиків, які намагаються використати почуття і сентименти людей у брутальних політичних цілях. Зокрема, за допомогою таких проплачених акцій, як "Бєссмєртний полк".

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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"Для багатьох День Перемоги – велике свято. Фашизм був поборений, це треба поважати, шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за життя майбутніх поколінь. Але Кремль це перетворив у бутафорію для своїх політичних цілей. На почуттях людей топчуться, самих їх використовують", – зазначає Давидюк.

При цьому політолог зауважує, що намагання російських політтехнологів героїзувати Сталіна в Україні марні. Як говорить експерт, героїзація Сталіна має кілька причин. Перша – сантименти і нагадування про СРСР для старшого покоління, намагання повернути щасливі моменти їхньої молодості. Друга – награвання образу альфа-самця Путіна.

В Україні героїзація Сталіна знаходить все менше відгуків. Раніше це був політичний бренд, а зараз це політична нікчемність. Люди, особливо жертви сталінського режиму – кримськотатарський народ і українці – усвідомлюють, хто він такий, що це влада на крові. А позитиви робили ті ветерани, яких ми сьогодні вшановуємо, а не окремо взятий убивця,

– наголошує політолог.

Експерт також звертає увагу на те, що і в Україні багато політиків і чиновників допомагають ветеранам тільки на словах і на телекамери. За його словами, якби свого часу Янукович і всі нинішні прихвостні проросійських партій хотіли допомогти ветеранам, то робили б це. Вони були при владі: хто мером, хто міністром. Але ні тоді, ні зараз цього робиться. Всі знають випадок про одного політика, який після покладання квітів до вічного вогню їх забрав ("Опоблоківець" Вілкул – "24").

Тому Микола Давидюк зазначає: потрібна державна програма, але така, щоб ветерани, якими сьогодні намагаються маніпулювати, були соціально захищені. І тоді впливи Росії будуть мінімальними.

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