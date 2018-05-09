21:12
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Травневі свята – сезон активізації кремлівської агентури в Україні, – політолог

617 Читать новость на русском
В Україні добре розуміють, що Сталін був тираном
В Україні добре розуміють, що Сталін був тираном / Ділова столиця

Травневі свята – це сезон активізації в Україні російських політтехнологів і проросійських політиків, які намагаються використати почуття і сентименти людей у брутальних політичних цілях. Зокрема, за допомогою таких проплачених акцій, як "Бєссмєртний полк".

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Російські спецслужби готували провокації в Україні на 9 травня: СБУ завадила

"Для багатьох День Перемоги – велике свято. Фашизм був поборений, це треба поважати, шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за життя майбутніх поколінь. Але Кремль це перетворив у бутафорію для своїх політичних цілей. На почуттях людей топчуться, самих їх використовують", – зазначає Давидюк.

При цьому політолог зауважує, що намагання російських політтехнологів героїзувати Сталіна в Україні марні. Як говорить експерт, героїзація Сталіна має кілька причин. Перша – сантименти і нагадування про СРСР для старшого покоління, намагання повернути щасливі моменти їхньої молодості. Друга – награвання образу альфа-самця Путіна.

В Україні героїзація Сталіна знаходить все менше відгуків. Раніше це був політичний бренд, а зараз це політична нікчемність. Люди, особливо жертви сталінського режиму – кримськотатарський народ і українці – усвідомлюють, хто він такий, що це влада на крові. А позитиви робили ті ветерани, яких ми сьогодні вшановуємо, а не окремо взятий убивця,
– наголошує політолог.

Експерт також звертає увагу на те, що і в Україні багато політиків і чиновників допомагають ветеранам тільки на словах і на телекамери. За його словами, якби свого часу Янукович і всі нинішні прихвостні проросійських партій хотіли допомогти ветеранам, то робили б це. Вони були при владі: хто мером, хто міністром. Але ні тоді, ні зараз цього робиться. Всі знають випадок про одного політика, який після покладання квітів до вічного вогню їх забрав ("Опоблоківець" Вілкул – "24").

Тому Микола Давидюк зазначає: потрібна державна програма, але така, щоб ветерани, якими сьогодні намагаються маніпулювати, були соціально захищені. І тоді впливи Росії будуть мінімальними.

Читайте також: Правда і маніпуляція: як припинити спекуляції на перемозі у Другій світовій війні?

Теги: Новини України Новини політики Травневі свята День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 232
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 421
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2089
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1241
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 492
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук