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Майские праздники – сезон активизации кремлевской агентуры в Украине, – политолог

298 Читати новину українською
В Украине хорошо понимают, что Сталин был тираном
В Украине хорошо понимают, что Сталин был тираном / Деловая столица

Майские праздники – это сезон активизации в Украине российских политтехнологов и пророссийских политиков, которые пытаются использовать чувства и сантименты людей в грубых политических целях. В частности, с помощью таких проплаченных акций, как "Бессмертний полк".

Об этом сайту "24" рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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"Для многих День Победы – великий праздник. Фашизм был побежден, это надо уважать, чтить память тех, кто отдал свою жизнь за жизнь будущих поколений. Но Кремль это превратил в бутафорию для своих политических целей. На чувствах людей топчутся, самих их используют", – отмечает Давидюк.

При этом политолог отмечает, что попытки российских политтехнологов героизировать Сталина в Украине бесполезны. Как говорит эксперт, героизация Сталина имеет несколько причин. Первая – сантименты и напоминание об СССР для старшего поколения, попытки вернуть счастливые моменты их молодости. Вторая – заигрывания с образом альфа-самца Путина.

В Украине героизация Сталина находит все меньше отзывов. Раньше это был политический бренд, а сейчас это политическое ничтожество. Люди, особенно жертвы сталинского режима – крымскотатарский народ и украинцы – осознают, кто он такой, что это власть на крови. А позитив делали те ветераны, которых мы сегодня чествуем, а не отдельно взятый убийца,
– отмечает политолог.

Эксперт также обращает внимание на то, что и в Украине много политиков и чиновников помогают ветеранам только на словах и на телекамеры. По его словам, если бы в свое время Янукович и все нынешние прихвостни пророссийских партий хотели помочь ветеранам, то делали бы это. Они были у власти: кто мэром, кто министром. Но ни тогда, ни сейчас этого не делается. Все знают случай об одном политике, после возложения цветов к вечному огню позже их забрал ( "Оппоблоковец" Вилкул – "24").

Поэтому Николай Давидюк отмечает: нужна государственная программа, но такая, чтобы ветераны, которыми сегодня пытаются манипулировать, были социально защищены. И тогда влияние России будут минимальным.

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Теги: Новости Украины Новости политики Майские праздники День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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