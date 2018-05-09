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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Победные майонез, водка и интимные товары: как Россия празднует "Победобесие"

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Россияне довели празднование победы в войне до полного абсурда. Георгиевские ленты на белье и банках с майонезом, дети в гимнастерках, масштабные парады и ветераны моложе 50-ти. А также приписывание победы исключительно России. Этому празднику политологи уже даже придумали определенный термин "Победобесие".

Еще задолго до агрессии в Украине Москва присвоила себе победу во Второй Мировой. Хотя в антигитлеровский блок входило почти 30 стран.

"Что касается наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей", – заявил президент России Владимир Путин.

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День Победы, который России присвоила себе, стал культовым праздником. Последний соцопрос показал: 9 мая для россиян на первом месте среди праздников. Важнее чем Новый Год и Пасха. Кремль играет на патриотических чувствах россиян и имперских амбициях. Пропагандистская машина уже давно слетела с рельсов. С каждым годом День Победы все больше напоминает День Абсурда.

Бессмертный полк – традиционный марш 9 мая. По замыслу туда должны приходить люди с портретами родственников, воевавших во Второй Мировой. Но все приобрело карикатурные формы. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская шагает с иконой царя Николая Второго. А воспитанники детсада, поколения, которое должно вести страну в будущее, тянут в прошлое и одевают в советскую форму.

Наталія Поклонська тримає ікону Ніколая Второго
Наталья Поклонская держит икону Николая Второго

Вихованці дитсадку в радянській форміВоспитанники детсада в советской форме

А еще обязательный атрибут Дня Победы в России – георгиевская лента. Ею украшают одежду, цепляют на машины. Накануне праздника красят в черно-оранжевые цвета бордюры, заборы и даже биотуалеты. Такого ажиотажа не смогли пропустить предприниматели. Поэтому украсили георгиевскими лентами свою продукцию. В супермаркетах накануне 9 мая можно найти победную водку, майонез, колбасу, крабовые палочки и даже интимные товары.

Георгіївські бордюриГеоргиевские бордюры

Переможний майонез
Победный майонез

Такие вариации на тему 9 мая стали называть "победобесием". Историк Игорь Бегун объясняет: в последнее время Россия не может похвастаться весомыми достижениями. Вот и приходится культивировать прошлые победы.

С помощью повышенного внимания к Второй Мировой войны затушевать свои современные поражения, провалы в экономике, отсутствие демократии в их стране,
– рассказал историк Игорь Бегун.

А еще это прекрасный повод напомнить россиянам любимую мантру Путина – кругом одни враги. Ведь пока весь мир чтит память погибших, говорит о мире и призывает ни в коем случае не допустить новую кровавую войну. Россия – единственная страна, которая пытается напугать весь мир военной мощью, которую под сомнение ставят военные эксперты мира.

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Да и тогда не военная мощь или гениальная стратегия помогли Советскому Союзу, наследником которого себя называет Россия, победить в той войне. Пушечное мясо – вот секрет успеха, который с пафосом приписывает себе Россия. Человеческая жизнь не стоила ничего.

Где-то больше года назад в России наконец появились настоящие числа потерь военных и мирных в Советском Союзе. Это цифры устрашающие. Они были страшными, когда я еще был молодым. Это 20 миллионов. Это огромные потери. Сейчас говорят о 70 миллионах,
– прокомментировал историк Ярослав Грицак.

Парад – событие, которое рядовой россиянин ждет весь год. В этом году на Красной Площади снова марш военных и показ техники. БТРы, гаубицы, ракетно-зенитные комплексы, танки и авиация. И традиционная речь Путина. Который из президента давно превратился в царя. Этим действом Кремль создает иллюзию большого государства и отвлекает внимание от занавеса, который растет все больше между Россией и миром.

Автор: Виктория Кутьина, Полина Литвинова
Теги: Новости России Новости политики Российская пропаганда 9 мая
Источник: 24 Канал
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