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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Георгіївська стрічка на білизні і банках з майонезом: Росія абсурдно святкує "Побєдобєсіє"

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А у Росії на 9 травня традиційно вирішили побряцати зброєю. Колони військової техніки проїхалися Красною Площею. Святкування цього дня у наших сусідів давно переступило межі пристойності і здорового глузду. Політологи вже навіть придумали певний термін – "Побєдобєсіє".

БТРи, гаубиці, ракетно-зенітні комплекси, танки та авіація – на Красній Площі проходить традиційний марш військових та показ техніки. Парад з нагоди 9-го травня – подія, на яку пересічний росіянин чекає весь рік. Щоправда, поки всі країни вшановують пам'ять загиблих, у Росії цей день використовують, щоб похвалитись військовою міццю.

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Вишенька на торті – традиційна промова Владіміра Путіна, який з президента давно перетворився на царя. Його гучні заяви і слова про високе вкотре доводять – Кремль з усіх сил намагається створити ілюзію великої держави.

Всім країнам і людству потрібно усвідомити, що світ дуже крихкий. І його стабільність зміцнює наше вміння чути, слухати і поважати один одного,
– наголосив Путін.

Кремль не перший рік грає на патріотичних почуттях росіян та імперських амбіціях. Пропагандистська машина вже давно злетіла з рейок. З кожним роком День Перемоги все більше нагадує День Абсурду. Останнє соцопитування показало – 9 травня для росіян – важливіше навіть за Новий Рік та Великдень.

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А ще обов"язковий атрибут Дня Перемоги в Росії – георгіївська стрічка. Нею прикрашають одяг. Чіпляють на машини. Напередодні свята фарбують у чорно-помаранчеві кольори бордюри, паркани та навіть біотуалети. Такого ажіотажу не змогли пропустити підприємці. Тому оздобили георгівськими стрічками свою продукцію. У супермаркетах напередодні 9-го травня можна знайти переможну горілку, майонез, ковбасу, крабові палички та навіть інтимні товари. 

Такі варіації на тему 9-го травня почали називати "побєдобєсієм". Історик Ігор Бігун пояснює: останнім часом Росія не може похвалитися вагомими досягненнями. От і доводиться культивувати минулі перемоги. Він зазначає, що за допомогою підвищенної уваги до Другої Світової війни там затушувати свої сучасні поразки, провали в економіці та відсутність демократії в їхній країні.

А ще це чудовий привід нагадати росіянам улюблену мантру Путіна – навколо лише вороги. І відволікти увагу від завіси між Росією та цивілізованим світом, яка зростає все більше і більше. Адже Росія – єдина країна, яка намагається налякати увесь світ військовою міццю. Хоч її, до слова, ставлять під сумнів військові експерти світу.

Більше року тому у Росії нарешті появилися справжні числа втрат – воєнних і мирних в Радянському Союзі. Це цифри страшні. Вони були такими, коли я ще був молодим. Це 20 мільйонів. Це величезні втрати. Зараз говорять про 70 мільйонів,
– резюмує історик Ярослав Грицак.

Гарматне м'ясо – ось перший секрет успіху, який з пафосом приписує собі Росія. Для неї, очевидно, людське життя – не вартувало нічого.

Автор: Вікторія Кутьїна, Поліна Литвинова
Теги: Новини Росії Володимир Путін 9 травня
Джерело: 24 Канал
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