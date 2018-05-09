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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Георгиевская лента на белье и банках с майонезом: Россия абсурдно празднует "Победобесие"

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А в России на 9 мая традиционно решили побрязгать оружием. Колонны военной техники проехали по Красной Площади. Празднование этого дня у наших соседей давно перешагнуло границы приличия и здравого смысла. Политологи уже даже придумали определенный термин – "Победобесие".

БТРы, гаубицы, ракетно-зенитные комплексы, танки и авиация – на Красной Площади проходит традиционный марш военных и показ техники. Парад по случаю 9-го мая – событие, на которое рядовой россиянин ждет весь год. Правда, пока все страны чтят память погибших, в России этот день используют, чтобы похвастаться военной мощью.

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Вишенка на торте – традиционная речь Владимира Путина, который с президента давно превратился в царя. Его громкие заявления и слова о высоком в очередной раз доказывают, что Кремль изо всех сил пытается создать иллюзию великой державы.

Всем странам и человечеству нужно осознать, что мир очень хрупок. И его стабильность укрепляет наше умение слышать, слушать и уважать друг друга,
– подчеркнул Путин.

Кремль не первый год играет на патриотических чувствах россиян и имперских амбициях. Пропагандистская машина уже давно слетела с рельсов. С каждым годом День Победы все больше напоминает День Абсурда. Последний соцопрос показал – 9 мая для россиян – важнее даже за Новый Год и Пасху.

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А еще обязательный атрибут Дня Победы в России – георгиевская лента. Ею украшают одежду. Цепляют на машины. Накануне праздника красят в черно-оранжевые цвета бордюры, заборы и даже биотуалеты. Такого ажиотажа не смогли пропустить предприниматели. Поэтому украсили георгиевскими лентами свою продукцию. В супермаркетах накануне 9-го мая можно найти победную водку, майонез, колбасу, крабовые палочки и даже интимные товары.

Такие вариации на тему 9-го мая начали называть "победобесием". Историк Игорь Бегун объясняет: в последнее время Россия не может похвастаться весомыми достижениями. Вот и приходится культивировать прошлые победы. Он отмечает, что с помощью повышенного внимания ко Второй Мировой войне так затушевать свои современные поражения, провалы в экономике и отсутствие демократии в их стране.

А еще это замечательный повод напомнить россиянам любимую мантру Путина – вокруг только враги. И отвлечь внимание от занавеса между Россией и цивилизованным миром, которая растет все больше и больше. Ведь Россия – единственная страна, которая пытается напугать весь мир военной мощью. Хотя ее, к слову, ставят под сомнение военные эксперты мира.

Больше года назад в России наконец появились настоящие числа потерь – военных и мирных в Советском Союзе. Это страшные цифры. Они были такими, когда я еще был молодым. Это 20 миллионов. Это огромные потери. Сейчас говорят о 70 миллионах,
– резюмирует историк Ярослав Грицак.

Пушечное мясо – вот первый секрет успеха, который с пафосом приписывает себе Россия. Для нее, очевидно, человеческая жизнь – ничего не стоила.

Автор: Виктория Кутьина, Полина Литвинова
Теги: Новости России Владимир Путин 9 мая
Источник: 24 Канал
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