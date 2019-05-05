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      Росія в Криму провела репетицію військового параду до 9 травня: фото, відео

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      Репетиція параду до 9 травня у Криму
      Репетиція параду до 9 травня у Криму / ru.krymr.com

      Окупанти Російської Федерації в декількох містах анексованого Криму провели репетицію військового параду до 9 травня.

      За інформацією видання "Крим.Реалії", репетиція відбулась в окупованих Севастополі, Керчі та Сімферополі.

      Читайте також: День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

      У Севастополя за дійством спостерігали кілька сотень туристів і місцевих жителів. Вони активно фотографували бойову техніку, яку Росія стягнула у центр міста. 

      Окупанти показали колону військової техніки, яку очолювала бойова машина реактивної артилерії воєнних років, більш відома під неофіційною назвою "Катюша". На її реактивних снарядах був надпис – "За Сталіна! Від Катюші!". 

      крим росія
      Реактивні снаряди бойових машин реактивної артилерії

      У репетиції також взяли участь декілька десятків російських бойових машин, що перебувають на озброєнні берегових військ Чорноморського флоту Росії, танк воєнних років Т-34 на синтетичних гусеницях та самохідна артилерійська установка.

      крим росія
      Репетиція військового параду

      У Керчі та Сімферополі Росія звезла броньовики, БТРи, міномети, системи "Град" та зенітні ракетні системи С-300. Участь в репетиції взяли військові різних видів російських військ і "юнармійців".

      крим 9 травня
      Бойова техніка РФ у Керчі

      Дивіться відео параду в Сімферополі:

      Що відомо про 8-9 травня в Україні? У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму 9 травня Новини Росії СРСР Україна – Росія Новини Севастополя Сімферополь Керч
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