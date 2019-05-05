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      Россия в Крыму провела репетицию военного парада к 9 мая: фото, видео

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      Репетиция парада к 9 мая в Крыму
      Репетиция парада к 9 мая в Крыму / ru.krymr.com

      Оккупанты Российской Федерации в нескольких городах аннексированного Крыма провели репетицию военного парада к 9 мая.

      По информации издания "Крым.Реалии", репетиция состоялась в оккупированном Севастополе, Керчи и Симферополе.

      Читайте также: День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

      В Севастополе за действом наблюдали несколько сотен туристов и местных жителей. Они активно фотографировали боевую технику, которую Россия стянула в центр города.

      Оккупанты показали колонну военной техники, которую возглавляла боевая машина реактивной артиллерии военных лет, более известная под неофициальным названием "Катюша". На ее реактивных снарядах была надпись – "За Сталина! От Катюши!".

      крим росія
      Реактивные снаряды боевых машин реактивной артиллерии

      В репетиции также приняли участие несколько десятков российских боевых машин, находящихся на вооружении береговых войск Черноморского флота России, танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах и самоходная артиллерийская установка.

      крим росія
      Репетиция военного парада

      В Керчи и Симферополе Россия свезла броневики, БТРы, минометы, системы "Град" и зенитные ракетные системы С-300. Участие в репетиции приняли военные разных видов российских войск и "юнармейцев".

      крим 9 травня
      Боевая техника РФ в Керчи

      Смотрите видео парада в Киеве:

      Что известно о 8-9 мая в Украине?​В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

       

       

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      Теги: Керчь Сімферополь Новости Севастополя Украина – Россия СССР Новости России 9 мая Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины
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