Россия в Крыму провела репетицию военного парада к 9 мая: фото, видео

Оккупанты Российской Федерации в нескольких городах аннексированного Крыма провели репетицию военного парада к 9 мая.

По информации издания "Крым.Реалии", репетиция состоялась в оккупированном Севастополе, Керчи и Симферополе.

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В Севастополе за действом наблюдали несколько сотен туристов и местных жителей. Они активно фотографировали боевую технику, которую Россия стянула в центр города.

Оккупанты показали колонну военной техники, которую возглавляла боевая машина реактивной артиллерии военных лет, более известная под неофициальным названием "Катюша". На ее реактивных снарядах была надпись – "За Сталина! От Катюши!".



Реактивные снаряды боевых машин реактивной артиллерии

В репетиции также приняли участие несколько десятков российских боевых машин, находящихся на вооружении береговых войск Черноморского флота России, танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах и самоходная артиллерийская установка.



Репетиция военного парада

В Керчи и Симферополе Россия свезла броневики, БТРы, минометы, системы "Град" и зенитные ракетные системы С-300. Участие в репетиции приняли военные разных видов российских войск и "юнармейцев".



Боевая техника РФ в Керчи

Смотрите видео парада в Киеве:

Что известно о 8-9 мая в Украине?​В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.