Что оккупанты Луганщины готовят ко Дню победы: фото

Пока Украина и весь мир 9 мая будут вспоминать погибших во время трагических событий Второй мировой войны, пророссийские боевики на Луганщине проведут так называемый "парад". Подготовка к этому действу уже началась.

В частности, 4 мая оккупационная власть на неподконтрольной Украины территории провела репетицию. Мероприятие прошло на Театральной площади, в центре Луганска. Участие в репетиции взял и глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

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По информации сепаратистских СМИ, командовать "парадом", как и в 2018 году, будет командир так называемого "оперативно-тактического объединения гвардии "ЛНР" "полковник" Ян Лещенко. В целом в этом мероприятии примут участие силовики так называемой "народной милиции" , сотрудники местных "МВД" и "МЧС" и курсанты "Луганского казачьего кадетского корпуса".

Что касается техники, то на параде она будет представлена, в частности, танком Т-34, который возглавит колонну, а сопровождать его будут военные мотоциклы с колясками, которые, между прочим, советские солдаты использовали еще во времена Второй мировой.

В оккупированном Луганске боевики провели репетицию так называемого "парада" ко Дню победы

Кроме того, по Театральной площади Луганска 9 мая должны проехать танки Т-72, ​​боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 152-миллиметровые гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122- миллиметровые гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".

Также по случаю Дня победы в Луганске массово раздают так называемые "георгиевские ленточки", которые российская пропаганда использует как символ победы над нацизмом, в то же время, по мнению официального Киева, с 2014 года они символизируют сепаратизм на Востоке Украины и агрессию Кремля.

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По словам оккупантов, они уже раздали около 5 тысяч таких лент, а к маю планируют эту цифру увеличить до 10 тысяч. Так называемые активисты молодежных организаций раздают "георгиевские ленточки" как в самом Луганске, так и в других населенных пунктах области.

Оккупанты и коллаборационисты на Луганщине массово раздают пропагандистские "георгиевские ленточки"

Кроме того, в рамках празднования Дня победы оккупанты в Луганске пытались сымитировать штурм Рейхстага в Германии, который состоялся в 1945 году.