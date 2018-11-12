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      Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно

      12068 Читати новину українською
      Леонид Пасечник
      Леонид Пасечник / Соцсети

      После мятежа в "ЛНР" внезапно подал в отставку глава псевдореспублики Игорь Плотницкий, а на его место стал бывший глава "МГБ" Леонид Пасечник. Сейчас он победил на псевдовыборах на Донбассе. Предлагаем Вам самые интересные факты из жизни новоиспеченного главаря террористов остальной части Донбасса.

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      Как говорится на сайте "Миротворец", Леонид Пасечник родился в 1970 году в милицейской семье (его отец 26 лет работал в органах ОБХСС СССР). Впоследствии семья будущего террориста переехала жить в Магадан – именно с позывным "Магадан" он известен среди боевиков.

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      Что касается карьеры новоиспеченного вождя "ЛНР", то он в свое время работал и в СБУ (начальник подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области, начальник Стахановского межрайонного отдела). На этой службе в 2006 году боевик прославился задержанием крупной партии контрабанды на КПП "Изварино" (1,94 миллиона долларов США и 7,243 миллиона российских рублей), причем принципиально отказался от взятки.

      Заметим, что за успешное выполнение операции в марте 2007 года президент Виктор Ющенко наградил подполковника медалью "За военную службу Украине", однако, как предполагают активисты, ФСБ РФ завербовала его еще до 2006 года, поэтому акция с задержанием крупной партии контрабанды спецслужба организовала для прикрытия и продвижения агента по командной лестнице в структуре управления СБУ в Луганской области.

      Кроме того, по информации "Миротворца", он был замешан в ряде коррупционных схем и имел отношение к крышеванию контрабанды. Так, по поручению Плотницкого, в 2015 году "Совет министров "ЛНР" должен был обеспечить необходимые меры по закупке продуктов питания по завышенным ценам на территории России, а выполнением этого задания должно было заняться "министерство сельского хозяйства". Куратором со стороны "Совмина" был "заместитель председателя "Совмина" Александр Кравцов – человек Пасечника. В итоге оба "заработали" от 3,5 до 4 миллионов рублей.

      Также Пасечник свою долю имел и по контрабанде угля и горюче-смазочных материалов, а также, вероятно, имел отношение к торговле оружием, которое оказалось на оккупированной территории. Именно за контроль над контрабандными и другими потоками между его группой Плотницкого развернулась борьба не на шутку.

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      Распространяется и информация, что он курировал убийства неугодных луганском "фюреру" руководителей бандформирований, в том числе Алексея Мозгового и Александра Беднова.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости Луганска ФСБ
      Источник: 24 Канал
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