14:46
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо

      16285 Читать новость на русском
      Леонід Пасічник
      Леонід Пасічник / Соцмережі

      Після заколоту в "ЛНР" раптово подав у відставку очільник псевдореспубліки Ігор Плотницький, а на його місце встав колишній очільник "МДБ" Леонід Пасічник. Зараз він переміг на псевдовиборах на Донбасі. Пропонуємо Вам найцікавіші факти з життя новоспеченого ватажка терористів іншої частини Донбасу.

      Читайте також: Хто перемагає на псевдовиборах на Донбасі: окупанти озвучили прізвища

      Як йдеться на сайті "Миротворець", Леонід Пасічник народився в 1970 році в міліцейський сім’ї (його батько 26 років працював в органах ОБХСС СРСР). Згодом родина майбутнього терориста переїхала жити в Магадан – саме за позивним "Магадан" він є відомим серед бойовиків.

      Читайте також: Уродженець Донбасу оприлюднив невтішний прогноз щодо майбутнього регіону після зміни влади

      Щодо кар’єри новоспеченого вождя "ЛНР", то він свого часу працював і в СБУ (начальник підрозділу щодо боротьби з контрабандою головного відділу "К" Управління СБУ в Луганській області, начальник Стахановського міжрайонного відділу). На цій службі у 2006 році бойовик прославився затриманням великої партії контрабанди на КПП "Ізварине" (1,94 мільйона доларів США та 7,243 мільйона російських рублів), причім принципово відмовився від хабара.

      Зауважимо, що за успішне виконання операції у березні 2007 року президент Віктор Ющенко нагородив підполковника медаллю "За військову службу в Українi", однак, як припускають активісти, ФСБ РФ завербувала його ще до 2006 року, відтак акція із затриманням великої партії контрабанди спецслужба організувала для прикриття та просування агента командними сходами в структурі управління СБУ в Луганській області.

      Крім того, за інформацією "Миротворця", він був замішаним у низці корупційних схем і мав стосунок до кришування контрабанди. Так, за дорученням Плотницького, у 2015 році "Рада міністрів "ЛНР", мала забезпечити необхідні заходи із закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами на території Росії, а виконанням цього завдання мало зайнятися "міністерство сільського господарства". Куратором з боку "Радміну" був "заступник голови "Радміну" Олександр Кравцов – людина Пасічника. У підсумку обоє "заробили" від 3,5 до 4 мільйонів рублів.

      Також Пасічник свою частку мав і з контрабанди вугілля та паливно-мастильних матеріалів, а також, імовірно, мав стосунок до торгівлі зброєю, яка опинилася на окупованій території. Саме через контроль над контрабандними та іншими потоками між його та групою Плотницького розгорнулася боротьба не на жарт.

      Читайте також: На окупованих територіях готується ще один "переворот", – Бутусов

      Поширюється й інформація, що він був куратором вбивств неугодних луганському "фюреру" керівників бандформувань, в тому числі Олексія Мозгового та Олександра Бєднова.

      Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Україна – Росія ФСБ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У столиці розібрали снігову барикаду на Інститутській
       14 лютого 2014 , 12:19
      З’явилося відео сутички футболістів та поліції, яка застосувала сльозогінний газ
       4 вересня 2016 , 18:16
      Європейська зірка збірної України розповів про зарплату у своєму клубі
       28 жовтня , 16:32
      Динамо – один з лідерів за кількістю вихованців у європейських топ-дивізіонах
       29 жовтня , 15:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук