Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо

Після заколоту в "ЛНР" раптово подав у відставку очільник псевдореспубліки Ігор Плотницький, а на його місце встав колишній очільник "МДБ" Леонід Пасічник. Зараз він переміг на псевдовиборах на Донбасі. Пропонуємо Вам найцікавіші факти з життя новоспеченого ватажка терористів іншої частини Донбасу.

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Як йдеться на сайті "Миротворець", Леонід Пасічник народився в 1970 році в міліцейський сім’ї (його батько 26 років працював в органах ОБХСС СРСР). Згодом родина майбутнього терориста переїхала жити в Магадан – саме за позивним "Магадан" він є відомим серед бойовиків.

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Щодо кар’єри новоспеченого вождя "ЛНР", то він свого часу працював і в СБУ (начальник підрозділу щодо боротьби з контрабандою головного відділу "К" Управління СБУ в Луганській області, начальник Стахановського міжрайонного відділу). На цій службі у 2006 році бойовик прославився затриманням великої партії контрабанди на КПП "Ізварине" (1,94 мільйона доларів США та 7,243 мільйона російських рублів), причім принципово відмовився від хабара.

Зауважимо, що за успішне виконання операції у березні 2007 року президент Віктор Ющенко нагородив підполковника медаллю "За військову службу в Українi", однак, як припускають активісти, ФСБ РФ завербувала його ще до 2006 року, відтак акція із затриманням великої партії контрабанди спецслужба організувала для прикриття та просування агента командними сходами в структурі управління СБУ в Луганській області.

Крім того, за інформацією "Миротворця", він був замішаним у низці корупційних схем і мав стосунок до кришування контрабанди. Так, за дорученням Плотницького, у 2015 році "Рада міністрів "ЛНР", мала забезпечити необхідні заходи із закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами на території Росії, а виконанням цього завдання мало зайнятися "міністерство сільського господарства". Куратором з боку "Радміну" був "заступник голови "Радміну" Олександр Кравцов – людина Пасічника. У підсумку обоє "заробили" від 3,5 до 4 мільйонів рублів.

Також Пасічник свою частку мав і з контрабанди вугілля та паливно-мастильних матеріалів, а також, імовірно, мав стосунок до торгівлі зброєю, яка опинилася на окупованій території. Саме через контроль над контрабандними та іншими потоками між його та групою Плотницького розгорнулася боротьба не на жарт.

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Поширюється й інформація, що він був куратором вбивств неугодних луганському "фюреру" керівників бандформувань, в тому числі Олексія Мозгового та Олександра Бєднова.