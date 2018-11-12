Кто побеждает на псевдовыборах на Донбассе: оккупанты озвучили фамилии

В результате псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса, которые не признает ни Украина, ни мир, победу прогнозируемо получают действующие главари пророссийских боевиков – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Об этом сообщают так называемые "избирательные комиссии" боевиков.

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"На 8 часов утра 12 ноября обработано 97,52% бюллетеней избирателей из 385 избирательных комиссий", – заявила так называемая глава "ЦИК "ДНР" Ольга Позднякова.

По данным оккупантов, в Донецкой области якобы больше всего голосов получил ставленник из Москвы Денис Пушилин – за него проголосовало 60,9% избирателей. Кроме этого, его "партия" "Донецкая республика" приобретает наибольшее количество голосов на выборах в так называемый парламент – 72,74%.

В то же время, на оккупированной Луганщине по состоянию на 9 утра было обработано около 96% бюллетеней. Победу одерживает действующий главарь боевиков Леонид Пасечник. За него якобы проголосовало 68,4% избирателей. Кроме того, его "партия" "Мир Луганщине" на "выборах" в "парламент" получила 74,13% голосов.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской прошли "выборы" новых вожаков пророссийских боевиков.



30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.