На оккупированном Донбассе начались псевдовыборы: появились первые фото

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались незаконные выборы "главы" и "депутатов" пророссийских боевиков. Избирательные участки открылись в 7 утра по киевскому зимнему времени (8 утра по московскому времени).

Как сообщает российский "Интерфакс", участки для голосования в так называемых "Центральных избирательных комиссиях "ДНР" и "ЛНР" будут открыты до 19:00 по киевскому времени (20:00 мск).

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Так, на оккупированных территориях открылись 408 избирательных участков, из них 153 – в Донецке.

Глава так называемой "ЦИК ДНР" Ольга Позднякова рассказала, что на момент открытия участков провокаций и нарушений зафиксировано не было.

На пост главаря "ДНР" претендуют пять кандидатов: нынешний "исполняющий обязанности руководителя ДНР" Денис Пушилин, "судья народного трибунала" Елена Шишкина, "депутат народного совета" Роман Храменков, бывший заместитель министра образования и науки ДНР Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

Кроме того, оккупанты утверждают, что на псевдовыборах якобы будут присутствовать наблюдатели из разных стран: РФ, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, а также непризнанных миром Абхазии и Южной Осетии.

Среди "кандидатов" на должность главаря "ЛНР" четыре человека, один из них – "исполняющий обязанности главы" Леонид Пасечник.

Как видно на опубликованных в соцсетях фото, большинство пришедших на псевдовыборы – старики. Молодежи почти нет.



Псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса

Псевдовыборы на оккупированном Донбассе



На оккупированном Донбассе проходят незаконные выборы

Действующий "исполняющий обязанности руководителя ДНР" Денис Пушилин на псевдовыборах

Фейковые выборы на оккупированном Донбассе

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.