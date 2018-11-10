"Выборы" главарей ОРДЛО: появилась красноречивая реакция Канады
Министерство иностранных дел Канады обеспокоено и осуждает действия Российской Федерации на оккупированном Донбассе, которые попирают международные нормы и создают угрозу жизни в восточной Украине.
Об этом говорится в заявлении МИД Канады.
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"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в Донецком и Луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать", – говорится в сообщении.
Канада обеспокоена ситуацией в Донбассе в результате агрессии России и будет поддерживать украинцев.
"С 2014 года Канада выделила 750 миллионов долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности, и гуманитарную помощь. Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины", – отметили в МИД.
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