"Выборы" главарей ОРДЛО: появилась красноречивая реакция Канады

Министерство иностранных дел Канады обеспокоено и осуждает действия Российской Федерации на оккупированном Донбассе, которые попирают международные нормы и создают угрозу жизни в восточной Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

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"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в Донецком и Луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать", – говорится в сообщении.

Канада обеспокоена ситуацией в Донбассе в результате агрессии России и будет поддерживать украинцев.

Canada is concerned by illegitimate elections planned in #Ukraine. https://t.co/tr6w4FSdFj — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 10 листопада 2018 р.

"С 2014 года Канада выделила 750 миллионов долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности, и гуманитарную помощь. Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины", – отметили в МИД.