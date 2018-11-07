США призвали жителей оккупированных территорий не идти на псевдовыборы

Посольство США в Украине призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых выборах в псевдореспубликах.

Об этом ведомство заявило в Facebook.

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Дипломаты отметили, что так Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе. И называют эти выборы "бутафорскими".

"Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни минским соглашениям, ни украинскому законодательству", – говорится в сообщении.

Отметим, что псевдовыборы запланированы на 11 ноября.

Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой к новому циклу агрессии Кремля.



Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.