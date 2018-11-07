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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      США закликали жителів окупованих територій не йти на псевдовибори

      95 Читать новость на русском
      "Вибори" на Донбасі
      "Вибори" на Донбасі / obozrevatel.com

      Посольство США в Україні закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь в так званих виборах у псевдореспубліках.

      Про це відомство заявило у Facebook.

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      Дипломати зазначили, що так Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі. І називають ці вибори "бутафорськими".

      "Жителям східної України слід бойкотувати ці "вибори", які не відповідають ні Мінськими угодами, ні українському законодавству", – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що псевдовибори заплановано на 11 листопада.

      Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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