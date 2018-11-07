США закликали жителів окупованих територій не йти на псевдовибори

Посольство США в Україні закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь в так званих виборах у псевдореспубліках.

Про це відомство заявило у Facebook.

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Дипломати зазначили, що так Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі. І називають ці вибори "бутафорськими".

"Жителям східної України слід бойкотувати ці "вибори", які не відповідають ні Мінськими угодами, ні українському законодавству", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що псевдовибори заплановано на 11 листопада.

Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.