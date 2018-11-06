У Путіна визнали, що мають вплив на бойовиків

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами.

Про це він сказав журналістам, коментуючи так звані "вибори" ватажків ОРДЛО, передає ТАСС.

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"Москва, безумовно, має вплив на керівництво цих республік, але воно не безмежне", – визнав представник Кремля.

Пєсков поки відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів". Він зазначив, що спочатку потрібно дочекатися їх підсумків.

Зазначається, що коментуючи репліку журналіста про те, що в мінських угодах йдеться про проведення виборів на Донбасі за українським законодавством, прес-секретар Путіна порадив уважно перечитати документ.

Зазначимо, що псевдовибори заплановано на 11 листопада.

Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.