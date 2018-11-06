17:10
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      У Путіна визнали, що мають вплив на бойовиків

      293 Читать новость на русском
      Дмитро Пєсков
      Дмитро Пєсков / unian.ua

      Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами.

      Про це він сказав журналістам, коментуючи так звані "вибори" ватажків ОРДЛО, передає ТАСС.

      Читайте також: Анексія Азовського моря та втручання у вибори в Україні: чого прагне досягти Кремль

      "Москва, безумовно, має вплив на керівництво цих республік, але воно не безмежне", – визнав представник Кремля.

      Пєсков поки відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів". Він зазначив, що спочатку потрібно дочекатися їх підсумків.

      Зазначається, що коментуючи репліку журналіста про те, що в мінських угодах йдеться про проведення виборів на Донбасі за українським законодавством, прес-секретар Путіна порадив уважно перечитати документ.

      Зазначимо, що псевдовибори заплановано на 11 листопада.

      Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Місія ОБСЄ виявила скупчення з 50 танків Т-72 бойовиків на Донбасі
       1 листопада 2017 , 02:20
      Як українська інтелігенція диктант писала (Фото)
       10 листопада 2012 , 22:00
      Рамос – перший гравець Реала, який забивав у двох Суперкубках УЄФА
       16 серпня , 00:05
      Головні новини футболу 25 вересня: МЮ сенсаційно вилетів з Кубка ліги, успіх Ман Сіті Зінченка та невдача Коноплянки
       26 вересня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук