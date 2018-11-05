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      Анексія Азовського моря та втручання у вибори в Україні: чого прагне досягти Кремль

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      Навіщо Путіну анексія Азовського моря та втручання у вибори в Україні
      Навіщо Путіну анексія Азовського моря та втручання у вибори в Україні / Фото з відкритих мереж

      В останні місяці конфлікт між Росією та Україною досяг Азовського моря, де Кремль намагається заблокувати українські порти Бердянськ і Маріуполь. Після окупації Криму в Москви на цьому поприщі однозначно більше можливостей.

      Про це пише Frankfurter Rundschau.

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      Видання нагадує, що відкритий у травні 2018 року Кримський міст через Керченську протоку блокує доступ в Азовське море для кораблів висотою понад 33 метри і від цього страждають у першу чергу Бердянськ і Маріуполь. До того ж навесні швидкохідні катери російської прикордонної служби в Азовському морі почали зупиняти і контролювати торгові судна, які прямують в українські порти.

      На думку спостерігачів, таким чином завдається шкода українській морській торгівлі в Азовському морі, йдеться у статті.

      Очевидно, Росія хоче анексувати Азовське море. Вони вже почали привласнювати українські нафтові родовища в Чорному морі, 
      – заявив у розмові з виданням Олексій Мельник, експерт з безпеки Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. 

      Москва, за його словами, хоче продемонструвати українському населенню економічну і політичну недієздатність його держави. Тому Росія також спробує перешкодити президентським та парламентським виборам в Україні у 2019 році, прогнозує Мельник.

      Що ж до врегулювання військового конфлікту на Донбасі, який триває вже 4,5 роки, то, на думку німецької газети, у мінський мирний процес, здається, більше не вірять обидві його сторони.

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      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документа, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      АЗОВСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ КОНФЛІТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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