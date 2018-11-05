Анексія Азовського моря та втручання у вибори в Україні: чого прагне досягти Кремль

В останні місяці конфлікт між Росією та Україною досяг Азовського моря, де Кремль намагається заблокувати українські порти Бердянськ і Маріуполь. Після окупації Криму в Москви на цьому поприщі однозначно більше можливостей.

Про це пише Frankfurter Rundschau.

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Видання нагадує, що відкритий у травні 2018 року Кримський міст через Керченську протоку блокує доступ в Азовське море для кораблів висотою понад 33 метри і від цього страждають у першу чергу Бердянськ і Маріуполь. До того ж навесні швидкохідні катери російської прикордонної служби в Азовському морі почали зупиняти і контролювати торгові судна, які прямують в українські порти.

На думку спостерігачів, таким чином завдається шкода українській морській торгівлі в Азовському морі, йдеться у статті.

Очевидно, Росія хоче анексувати Азовське море. Вони вже почали привласнювати українські нафтові родовища в Чорному морі,

– заявив у розмові з виданням Олексій Мельник, експерт з безпеки Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

Москва, за його словами, хоче продемонструвати українському населенню економічну і політичну недієздатність його держави. Тому Росія також спробує перешкодити президентським та парламентським виборам в Україні у 2019 році, прогнозує Мельник.

Що ж до врегулювання військового конфлікту на Донбасі, який триває вже 4,5 роки, то, на думку німецької газети, у мінський мирний процес, здається, більше не вірять обидві його сторони.

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Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документа, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.