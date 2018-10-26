НАТО може бути постійно присутнім у водах Чорного моря, – експерт

ЄС і Україна не зацікавлені в мілітаризації Азовського моря. Але в цьому зацікавлена Росія. Тому немає іншого вибору, як посилювати свою військово-морську присутність. Кремль може будь-коли почати дестабілізацію.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважує експерт, з посиленням військової присутності України в Азовському морі є проблеми. Потрібні чималі ресурси. Крім того, у нас висока корупція і немає конкретної стратегії. Тому Україні потрібна допомога західних партнерів у будівництві військового флоту, щоб створювати стримуючі сили на узбережжях Азовського і Чорного морів щодо російського агресора.

За словами Хари, Одеса, Миколаїв, Херсон не захищені від вторгнення РФ або блокування наших суден на кшталт, як це відбувається в Азовському морі. І втрати будуть набагато більшими, ніж зараз у Керченській протоці.

Ймовірність збільшення військової присутності Росії Азовському морі є. Москва стягує туди додаткові сили. Переведено кілька десантних суден, там є броньовані кораблі з артилерійськими системами. Росія планує підтягнути судна з Чорного моря. Однозначно, що Кремль йтиме на ескалацію. Можливо, напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію,

– вважає Олександр Хара.

Водночас, зауважує дипломат, НАТО наразі не може направити в Азовське море свої кораблі.

"НАТО може бути постійно присутнім біля України у водах Чорного моря. Поки діє угода 2003 року, згідно з якою Азовське море – внутрішнє, то жодне військове іноземне судно не може туди потрапити. Якщо її скасувати, то де-юре така можливість з’явиться – можна запросити військові кораблі НАТО. Але умовити європейців буде складно", – переконаний експерт.

З іншого боку, говорить дипломат, НАТО може допомогти проведенням спільних військових навчань і передачею Україні кораблів з озброєнням. Найкращий варіант, на його думку, – спільне виробництво таких суден. Нам потрібні західні технології.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

Як відомо, за останні місяці Росія затримала понад 200 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

6 вересня, на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.