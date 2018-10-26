НАТО может постоянно присутствовать в водах Черного моря, – эксперт

ЕС и Украина не заинтересованы в милитаризации Азовского моря. Но в этом заинтересована Россия. Поэтому нет другого выбора, как усиливать свое военно-морское присутствие. Кремль может когда-либо начать дестабилизацию.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Как замечает эксперт, с усилением военного присутствия Украины в Азовском море есть проблемы. Нужны немалые ресурсы. Кроме того, у нас высокая коррупция и нет конкретной стратегии. Поэтому Украине нужна помощь западных партнеров в строительстве военного флота, чтобы создавать сдерживающие силы на побережьях Азовского и Черного морей в отношении российского агрессора.

По словам Хары, Одесса, Николаев, Херсон не защищены от вторжения РФ или блокирования наших судов в случаях, как это происходит в Азовском море. И потери будут намного больше, чем сейчас в Керченском проливе.

Вероятность увеличения военного присутствия России в Азовском море есть. Москва стягивает туда дополнительные силы. Переведено несколько десантных судов, там есть бронированные корабли с артиллерийскими системами. Россия планирует подтянуть суда с Черного моря. Однозначно, что Кремль будет идти на эскалацию. Возможно, накануне президентских и парламентских выборов в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию,

– считает Александр Хара.

В то же время, замечает дипломат, НАТО пока не может направить в Азовское море свои корабли.

"НАТО может постоянно присутствовать возле Украины в водах Черного моря. Пока действует соглашение 2003 года, согласно которому Азовское море – внутреннее, то ни одно иностранное военное судно не может туда попасть. Если его отменить, то де-юре такая возможность появится – можно пригласить военные корабли НАТО. Но уговорить европейцев будет сложно", – убежден эксперт.

С другой стороны, говорит дипломат, НАТО может помочь проведением совместных военных учений и передачей Украине кораблей с вооружением. Лучший вариант, по его мнению, – совместное производство таких судов. Нам нужны западные технологии.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.



Как известно, за последние месяцы Россия задержала более 200 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



6 сентября, на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.