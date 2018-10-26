Яких збитків зазнала Україна через дії Росії у Азові: заява Омеляна

Українські порти зазнали збитків у понад мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі. Також втратили значні гроші й платники податків з Європи.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "Радіо Свобода".

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"Маріупольський порт був змушеним перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів – 24 канал) досягає понад 30 годин", – зауважив він.

За його словами, це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи.

Нагадаємо, 25 жовтня, Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.



До слова, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.