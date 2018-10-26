Какой ущерб понесла Украина из-за действий России в Азове: заявление Омеляна

Украинские порты понесли убытки в более чем миллиард гривен из-за действий России в Азовском море. Также потеряли значительные деньги и налогоплательщики из Европы.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радіо Свобода".

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"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей – 24 канал) достигает более 30 часов", – отметил он.

По его словам, это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы.

Напомним, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.



К слову, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Поэтому Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.