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      Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море

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      Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море
      Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море / Фото из свободных сетей

      В четверг, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

      Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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      В проекте резолюции Европарламента содержится пункт о создании должности специального представителя Евросоюза по оккупированному Крыму и Донбассу. В юрисдикцию этой должности будет включена и ситуация в Азовском море.

      Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро.

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      В резолюции Европарламента четко отмечается, что построенный Россией Крымский мост был возведен незаконно. Так, в документе выражается обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста. ЕП также призывает Еврокомиссию оценить и проверить применения действующих ограничительных мер со стороны ЕС.

      В Европарламенте также одобрительно отозвались о введении санкций в отношении 6 компаний, причастных к строительству моста из РФ в Крым.

      В резолюции Европарламент также призвал Совет ЕС требовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

      Кроме того, евродепутаты призвали верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини предложить расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по наблюдению за ситуацией в Азовском море.

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Из-за этого Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Санкции Конфликт в Азовском море Европарламент Крымский мост Аннексия Крыма Новости политики Новости Украины Новости России Евросоюз Европа
      Источник: 24 канал
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