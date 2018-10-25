Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море

В четверг, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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the EP has just passed a resolution calling for potentially more sanctions on #Russia over the #Kerch bridge & #Azov sea + a new EU special representative for #Donbass & #Crimea & widen the scope of OSCE mission to #Ukraine to include maritime. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 октября 2018 г.

В проекте резолюции Европарламента содержится пункт о создании должности специального представителя Евросоюза по оккупированному Крыму и Донбассу. В юрисдикцию этой должности будет включена и ситуация в Азовском море.

Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро.

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В резолюции Европарламента четко отмечается, что построенный Россией Крымский мост был возведен незаконно. Так, в документе выражается обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста. ЕП также призывает Еврокомиссию оценить и проверить применения действующих ограничительных мер со стороны ЕС.

В Европарламенте также одобрительно отозвались о введении санкций в отношении 6 компаний, причастных к строительству моста из РФ в Крым.

В резолюции Европарламент также призвал Совет ЕС требовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

Кроме того, евродепутаты призвали верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини предложить расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по наблюдению за ситуацией в Азовском море.

Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Из-за этого Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.