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      Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі

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      Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі
      Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі / Фото з вільних мереж

      У четвер, 25 жовтня, Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

      Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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      У проекті резолюції Європарламенту міститься пункт про створення посади спеціального представника Євросоюзу по окупованому Криму і Донбасу. До юрисдикції цієї посади буде включена і ситуація в Азовському морі.

      Євродепутати стурбовані ймовірністю того, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території, а також перетворить Азовське море на внутрішнє озеро.

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      У резолюції Європарламенту чітко наголошується, що побудований Росією Кримський міст був зведений незаконно. Так, у документі висловлюється стурбованість у зв'язку з участю європейських компаній у будівництві мосту. ЄП також закликає Єврокомісію оцінити і перевірити застосування чинних обмежувальних заходів зі сторони ЄС.

      У Європарламенті також схвально відгукнулися про введення санкцій щодо 6 компаній, причетних до будівництва мосту з РФ до Криму.

      У резолюції Європарламент також закликав Раду ЄС вимагати від Росії негайно припинити інтенсивні і дискримінаційні інспекції суден, а також розглянути відповідні контрзаходи.

      Окрім того, євродепутати закликали верховну представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні запропонувати розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.

      Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      що відомо про конфлікт між росією та україною в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Анексія Криму Санкції Європарламент Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Європа Кримський міст
      Джерело: 24 канал
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