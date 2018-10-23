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      Конфликт в Азовском море: почему он возник и какие потери несет Украина

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      Эксперты подсчитали, что из-за действий России в Азовском море, Украина ежемесячно теряет 100 миллионов гривен.

      Ведь простаивают, в частности, корабли с продукцией металлургии.

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      А она обеспечивает четверть от совокупного дохода нашего экспорта. И конечно же это военная угроза, Россия еще летом перебросила в Азовское море ударную группировку – 40 кораблей. В ответ Украина строит военную базу в Бердянске.

      Месяц назад два украинских военных корабля буксирный катер "Корец" и поисково-спасательный корабль "Донбасс" вышли из Одессы, обогнули оккупированный Крым, прошли через керченский пролив и направились к одному из портов в Азовском море.

      Несмотря на заявления российских СМИ, что корабли устаревшие и не несут угрозы, все же кремлевское командование вывело на встречу ВМС Украины целую ударную группу вместе с самолетами. Корабли "Донбасс" и "Корец" несмотря на провокации пристали у берегов Бердянска, где до конца 2018 года Украина планирует создать с нуля военно-морскую базу, чтобы защитить Азовское побережье от врага.

      Мы видим попытки России провести морскую блокаду портов в Азовском море и поэтому наша позиция не допустить этого. Не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море,
      – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

      А через несколько дней после спецоперации США официально передали украинским военно-морским силам 2 патрульных корабля типа "Айленд".

      Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить военную помощь. И это значительный вклад в наши военные расходы, которые уже превышают 6% ВВП,
      – сказал Президент Украины Петр Порошенко.

      Украина начала активно готовиться защищать Азовское море с июля, после поручения президента. В частности, на берегах военные все чаще проводят обучение.

      Блокировать движение судов, следующих в украинские порты Россия начала с весны. После того, как украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд", которое шло из Крыма под российским флагом и у всех членов экипажа были российские паспорта.

      Доказать, что рыбаки пытались незаконно пересечь границу Украинские правоохранители не смогли, весь экипаж отпустили. А вот Россия мстить не прекратила. В Азовское море перебросила 40 военных катеров. Эксперты в полную обсуждают возможность подготовки вторжения с моря. Однако, речь идет не только о военной угрозе. Теряем экономически.

      От морской блокады прежде всего страдают украинские порты, в частности в Бердянске и Мариуполе. Их грузопоток снизился в среднем на 10-20% – это десятки миллионов гривен. Ведь никто не согласится сотрудничать с портом, к которому сложно или не реально добраться. Повлиять на Москву пытаются в Европарламенте. Сегодня, 23 октября, в Европарламенте проходят слушания по ситуации в Азовском море.

      Мы сможем перейти к следующему шагу. Попробовать вместе с нашими европейскими партнерами обсудить, а какие же могут быть действия в ответ. Прежде всего конечно санкции, наложение каких-то запретов возможно на посещение российских портов в Азовском и Черном море, если она продолжит блокирование украинских,
      – заявил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Богдан Яременко.

      А проблемы возникают, в частности и потому, что до сих пор действует договор с Россией, относительно совместного пользования Азовским морем от 2003 года. К тому же границу в Азовском море с Россией несмотря на многолетние переговоры так и не согласовали – процесс саботировала Москва.

      Эксперты считают, что договор о совместном пользовании Азовским морем необходимо разрывать и изменить статус водоема.

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      А параллельно укреплять оборону и быть готовым, что страна-агрессор будет мешать или перекроет проход кораблей в украинские порты Бердянска и Мариуполя.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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