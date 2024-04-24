Ранее Терехов сообщал, что враг во время удара по Харькове целился по объектам критической инфраструктуры. В то же время в результате удара пострадал гражданский жилой комплекс.

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В Харькове после удара поврежден газопровод

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистам "Зеркало недели", что две ракеты С-300 взорвались возле многоэтажных домов в Шевченковском районе города. В то же время удар задел и газопровод.

Также поврежден газопровод. Пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне, утром начнем восстановление,

– отметил мэр города.

Он также пояснил, что в результате инцидента выбито множество окон. Кроме того, утром запланирован осмотр крыш домов.

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В Харькове есть пострадавшие после российской атаки