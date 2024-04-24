Россияне, по предварительным данным, могли нанести удары по городу ракетами С-300. В городе во время атаки слышали мощные взрывы.

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В Харькове есть пострадавшие после российской атаки

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что по состоянию на 01:17 известно о двух пострадавших в результате российской атаки города. Враг нанес удар по жилому комплексу Шевченковского района.

Оба (пострадавших – 24 Канал) с осколочными ранениями. Ими уже занимаются врачи,

– написал мэр Харькова.

Он также отметил, что на месте продолжается поисково-спасательная операция. Там также работают все соответствующие службы.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале рассказал, что враг ударил по Харькову двумя ракетами С-300.

"Повреждено остекление и внешняя отделка четырех многоквартирных домов", – отметил чиновник.

Глава Харьковской области также отметил, что состояние пострадавших – легкое, им оказали медицинскую помощь на месте.