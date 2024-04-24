Росіяни, за попередніми даними, могли завдати ударів по місту ракетами С-300. У місті під час атаки чули потужні вибухи.

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У Харкові є постраждалі після російської атаки

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що станом на 01:17 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки міста. Ворог завдав удару по житловому комплексу Шевченківського району.

Обидва (постраждалих – 24 Канал) з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі,

– написав мер Харкова.

Він також зауважив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Там також працюють усі відповідні служби.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі розповів, що ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300.

"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки", – зазначив посадовець.

Глава Харківської області також зауважив, що стан постраждалих – легкий, їм надали медичну допомогу на місці.