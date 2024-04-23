Повітряні Сили попереджали про загрозу ударів по Полтавській області та Півдню. Що відомо про цю вечірню атаку агресора, передає 24 Канал.
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Де була тривога та летіли "Шахеди"
Повітряні сили також попереджають про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука.
Станом на зараз тривогу оголошено у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Відбої оголошено на Півдні:
- у Херсонській області
- у Запорізькій області
- у Миколаївській області
Де зараз оголошено тривогу
Існує застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської. Миколаївської областей.
Повітряні Сили написали, що "Шахеди" зафіксовано на півдні Полтавської області з рухом у західному напрямку. Моніторингові канали писали про загрозу для Кременчука
Повітряна тривога через активність "Шахедів" дійшла до Полтавської області. Також тривогу оголошено в Сумській області.
Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.