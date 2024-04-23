Повітряні Сили попереджали про загрозу ударів по Полтавській області та Півдню. Що відомо про цю вечірню атаку агресора, передає 24 Канал.

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Де була тривога та летіли "Шахеди"

22:41, 23 квітня

Повітряні сили також попереджають про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука.

22:34, 23 квітня

Станом на зараз тривогу оголошено у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

22:31, 23 квітня

Відбої оголошено на Півдні:

  • у Херсонській області
  • у Запорізькій області
  • у Миколаївській області
22:24, 23 квітня

Де зараз оголошено тривогу

22:19, 23 квітня

Існує застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської. Миколаївської областей.

22:05, 23 квітня

Повітряні Сили написали, що "Шахеди" зафіксовано на півдні Полтавської області з рухом у західному напрямку. Моніторингові канали писали про загрозу для Кременчука

21:41, 23 квітня

Повітряна тривога через активність "Шахедів" дійшла до Полтавської області. Також тривогу оголошено в Сумській області.

21:25, 23 квітня

Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.