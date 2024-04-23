Воздушные Силы предупреждали об угрозе ударов по Полтавской области и Югу. Что известно об этой вечерней атаке агрессора, передает 24 Канал.
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Где была тревога и летели "Шахеды"
Воздушные силы также предупреждают о движении ударных БпЛА в направлении Кременчуга.
По состоянию на сейчас тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Отбои объявлены на Юге:
- в Херсонской области
- в Запорожской области
- в Николаевской области
Где сейчас объявлена тревога
Существует применение вражеских ударных БпЛА для Херсонской. Николаевской областей.
Воздушные Силы написали, что "Шахеды" зафиксированы на юге Полтавской области с движением в западном направлении. Мониторинговые каналы писали об угрозе для Кременчуга
Воздушная тревога из-за активности "Шахедов" дошла до Полтавской области.
Воздушные Силы предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.