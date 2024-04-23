Воздушные Силы предупреждали об угрозе ударов по Полтавской области и Югу. Что известно об этой вечерней атаке агрессора, передает 24 Канал.

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Где была тревога и летели "Шахеды"

22:41, 23 апреля

Воздушные силы также предупреждают о движении ударных БпЛА в направлении Кременчуга.

22:34, 23 апреля

По состоянию на сейчас тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

22:31, 23 апреля

Отбои объявлены на Юге:

  • в Херсонской области
  • в Запорожской области
  • в Николаевской области
22:24, 23 апреля

Где сейчас объявлена тревога

22:19, 23 апреля

Существует применение вражеских ударных БпЛА для Херсонской. Николаевской областей.

22:05, 23 апреля

Воздушные Силы написали, что "Шахеды" зафиксированы на юге Полтавской области с движением в западном направлении. Мониторинговые каналы писали об угрозе для Кременчуга

21:41, 23 апреля

Воздушная тревога из-за активности "Шахедов" дошла до Полтавской области.

21:25, 23 апреля

Воздушные Силы предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.