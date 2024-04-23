Воздушные Силы предупреждали об угрозе ударов по Полтавской области и Югу. Что известно об этой вечерней атаке агрессора, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю

Где была тревога и летели "Шахеды"

22:41, 23 апреля Воздушные силы также предупреждают о движении ударных БпЛА в направлении Кременчуга.

22:34, 23 апреля По состоянию на сейчас тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

22:31, 23 апреля Отбои объявлены на Юге: в Херсонской области

в Запорожской области

в Николаевской области

22:24, 23 апреля Где сейчас объявлена тревога

22:19, 23 апреля Существует применение вражеских ударных БпЛА для Херсонской. Николаевской областей.

22:05, 23 апреля Воздушные Силы написали, что "Шахеды" зафиксированы на юге Полтавской области с движением в западном направлении. Мониторинговые каналы писали об угрозе для Кременчуга

21:41, 23 апреля Воздушная тревога из-за активности "Шахедов" дошла до Полтавской области.