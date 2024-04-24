По предварительным данным враг мог пустить по городу баллистику. 24 Канал призывает харьковчан оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Враг поразил гражданские объекты в городе

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что враг прямо целился по критической инфраструктуре в городе.

Целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Информация о пострадавших уточняется,

– написал он.

О последствиях вражеского обстрела высказался и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он сообщил, что предварительно враг применил для удара по городу ракеты С-300.

"Есть разрушения гражданской инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших", – отметил чиновник.

Сейчас осмотр мест попаданий в Шевченковском районе Харькова продолжается.

В Харькове было громко

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 00 часов 32 минуты. Воздушные силы предупреждали о движении вражеской цели в небе.

Внимание! Харьковская область – ракетная опасность!

– написали военные.

Взрывы в самом Харькове прогремели около 00 часов 35 минут, через минуту в городе услышали повторные взрывы. Громкие звуки в результате вражеских обстрелов подтвердил также и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары! Будьте в укрытиях", – написал он.

Мониторинговые телеграм-каналы писали, что город могло атаковать баллистическое вооружение, которое оккупанты запустили из Белгородской области.

Около 00:42 Воздушные силы объявили в нескольких областях тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!

– писали военные.

В то же время мониторинговые каналы сообщали, что есть повторные выходы баллистики по Харьковской области. Корреспонденты Суспильного также в 00 часов 51 минуту сообщили, что серия взрывов также прозвучала за пределами Харькова.

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