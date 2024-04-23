Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении города.

Смотрите также Враг запустил "Шахеды": в части областей объявили тревогу

В Кременчуге слышали взрывы

В 21:38 Воздушные силы предупредили об угрозе БпЛА для Полтавской области. Впоследствии защитники сообщили, что вражеские дроны движутся в западном направлении.

Впоследствии, в 22:33, ВС заявили, что цель движется к Кременчугу. Примерно через 10 минут корреспонденты общественное сообщили, что в Кременчуге были слышны звуки взрыва.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

В 22:48 защитники неба сообщили об отбое угрозы БпЛА для региона.

Незадолго до этого взрывы раздавались в Днепре.

Стоит заметить, что до объявления об отбое угрозы нужно находиться в укрытиях. Если такой возможности нет – пользуйтесь правилом двух стен. Помните, что осторожность может сохранить жизнь.

В Днепре сбили вражеский "Орлан"

Вечером, в 22:31, в Днепропетровской ОГА сообщили, что в Днепровском районе сбили "Орлан-10". Это уже второй сбитый "Орлан" в регионе за вечер.

За несколько часов до этого защитники неба приземлили в области такой же дрон.

Зато результаты боевой работы в Полтавской области должны сообщить позже.