Раніше Терехов повідомляв, що ворог під час удару по Харкові цілився по об'єктах критичної інфраструктури. Водночас внаслідок удару постраждав цивільний житловий комплекс.

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У Харкові після удару пошкоджено газопровід

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів у коментарі журналістам "Дзеркало тижня", що дві ракети С-300 вибухнули біля багатоповерхових будинків у Шевченківському районі міста. Водночас удар зачепив і газопровід.

Також пошкоджено газопровід. Довелося відключити газопостачання в усьому мікрорайоні, вранці почнемо відновлення,

– зауважив мер міста.

Він також пояснив, що внаслідок інциденту вибито безліч вікон. Крім того, вранці заплановано огляд дахів будинків.

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