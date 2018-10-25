Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?

Россия ведет себя в Азовском море все наглее. Украинский флот закрывать на это глаза не собирается. Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Россия ведет себя в Азовском море, как полноценный и единственный хозяин: блокирует и проверяет судна, которые захочет, перекинула туда значительные военные силы, отвергает обвинения в нарушении международного права, и фактически пытается осуществить блокаду портов в Азовском море. Украинские руководители говорят – не бывать этому. Имеем ли мы что противопоставить русскому флоту сегодня?

История украинского флота

Украинский флот в советское время был частью Черноморского флота СССР. С 1992 года начинается отделение. Но это был процесс, а не одномоментное действие. Активно действовали члены Союза офицеров Украины относительно возрождения национальных ВМС. Личный состав тогдашнего Черноморского флота имел двоякое отношение к украинскому флоту, часть не хотела переходить под украинский флаг, часть – наоборот, предпочитала служить только Украине. Кремль, конечно, не желал создания украинского флота ни в коем виде.

В 1993 году Украина и Россия подписали соглашение о неотложных мерах по формированию Военно-Морских Сил Украины и Военно-Морского Флота России на базе Черноморского флота. Согласно договору, распределение происходило в соотношении 50 на 50 процентов. Так же должна была бы финансироваться инфраструктура Черноморского флота.

В июне 1997 года начался 3-й этап распределения объектов ЧФ. В состав ВМС Украины приняли: большую подводную лодку "Запорожье" (Б-435), три фрегата – "Севастополь" ("Разительный"), "Днепропетровск" ("Беззаветный"), "Николаев" ("Безукоризненный"), корветы "Одесса" и "Сумы", морские тральщики "Черкассы" и "Желтые Воды", три ракетных катера – всего:

11 боевых кораблей

39 судов обеспечения

4 командных пункта

2 узла связи

2 госпиталя

В общем в процессе распределения ЧФ в состав Украины было принято 43 корабля, 132 судна и катера, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов, большое количество технического имущества, техники, вооружения и боеприпасов. Но в большинстве случаев они были непригодными к применению.

Боевые корабли были заброшены, самостоятельно выйти в море не могли. Также ЧФ не передал ВМС ВС Украины ни одного объекта в центре города и ни одного военного учреждения культуры в Севастополе. Но никаких претензий к России Украина тогда не выдвигала.

Почему российский флот оставался на территории Украины?

Потому что в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами двух государств, в том числе и в вопросах взаимодействия их флотов. Базирование Военно-Морского Флота России в Украине происходило на договорных условиях. Украина разрешила это базирование.

По украинско-российским соглашениям от 1997 года Севастопольская база должна быть оставлена российским флотом в 2017 году. Но Янукович и Медведев перенесли этот срок аж на далекий 2042 год.

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Что произошло во время аннексии Крыма?

В составе ВМС ВС Украины до российского вторжения проходили службу 15 470 человек, на вооружении находилось 5 корветов, 1 фрегат, 3 тральщика, 2 десантных корабля, 1 подводная лодка, 49 вспомогательных кораблей и 35 самолетов.

После крымских событий наш флот потерял 51 корабль. У Украины осталось всего 10 кораблей и вспомогательных судов, включая флагман "Гетман Сагайдачный". Россия планировала присвоить захваченные корабли.

Но Украине удалось вернуть: ракетный катер "Прилуки" и танкер "Фастов". Впоследствии Россия вернула 35 кораблей. В Крыму остаются ряд боевых кораблей включая "Константин Ольшанский", "Тернополь", "Хмельницкий", "Луцк" и "Приднепровье".

В украинских ВМС остались служить Украине треть военных, треть уволилась, а другие перешли на сторону оккупантов. Среди них – 5 офицеров из высших должностей, и еще 36 офицеров из разных управлений.

Из-за российской агрессии Украина также потеряла ключевые военно-морские базы и развитую инфраструктуру для базирования флота.



Какие корабли есть у Украины сейчас

Как сейчас выглядит флот России в Крыму?

Черноморский флот – часть военно-морских сил РФ. С 2014 года Россия начала активное перевооружение Черноморского флота и милитаризацию временно оккупированного Крыма – потому что после аннексии уже не надо было согласовывать юридические аспекты с Украиной.

В состав флота в Крыму входит 15 крупных кораблей (1 крейсер, 2 больших противолодочных корабля, 3 сторожевых фрегата, 2 ракетных корабля на воздушной подушке, 7 больших десантных кораблей), 2 дизельные подводные лодки, 23 малых корабля и катера (7 противолодочных кораблей, 2 ракетных корабля, 6 ракетных катеров, 8 тральщиков).

Кроме Черноморского, РФ имеет также: Северный флот (командование в Североморске), Балтийский флот (командование в Балтийске), с подчиненным Калининградским особым регионом, Тихоокеанский флот (командование во Владивостоке), Каспийская флотилия (командование в Астрахани).

Как выглядит наш флот сегодня?

В состав боевых кораблей ВМС Украины входят: фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница", 11 артиллерийских катеров, 3 десантных катера, рейдовый тральщик "Геническ".

При этом 10 кораблей остаются захваченными Россией.

Есть также 21 судно морского обеспечения (еще 8 – захваченны Россией).

Строятся и готовятся к сдаче еще 11 кораблей различного назначения.

Каковы возможные сценарии развития кофликта в Азовском море?

В случае силового конфликта сегодня – Украина не сможет эффективно противостоять России на море, констатируют эксперты. У нас нет достаточно противокорабельных средств, ракет. В России, как указывалось выше, есть еще три флота, кроме Черноморского, и флотилия. При необходимости они смогут привлечь еще около 10 крупных кораблей. Заметим, это мнение разделяют не все.

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Украине могут помочь международные военные партнеры. Но надо быть готовыми принять эту помощь – не думать слишком долго, быстро реагировать.

Относительно разрыва договоров по Черноморскому флоту, о которых говорят отдельные эксперты, другие считают – не все однозначно. Например, в ситуации с проходом "Донбасса" и "Корца" договор с Россией 2003 года сыграл нам на руку и был одной из юридических составляющих того, что позволило нам туда пройти.

Хороший выход для Украины – развивать флот, вкладывать в него деньги, покупать ракеты, корабли, развивать авиацию. Чтобы России могли очень дорого обойтись военные действия против Украины.

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