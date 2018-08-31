Флот уничтожается за 5 минут: нардеп рассказал о мощи Украины в Азовском море

Украина имеет все силы и средства для того, чтобы уничтожить российские военные корабли, которые будут наступать с Азовского моря. А пока украинские оборонные ведомства проводят все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для адекватного ответа противнику.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и укреплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5–10 минут", – заверил народный избранник.

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Он также утверждает, у Украины есть все средства, которые позволят противостоять российскому флоту.

Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе – оно практически все у нас – и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот,

– отметил Береза.

Согласно данным нардепа, на данный оборонные ведомства Украины принимают все необходимые меры на побережье Азовского моря для адекватного ответа противнику.

Политик также выразил надежду на "взвешенные и трезвые решения" на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое созвал президент Петр Порошенко для обсуждения ситуации в Азовском море.

"Распределение моря, которое было во времена предыдущих президентов, не в пользу Украины, и здесь Порошенко должен поставить задачу МИД: что нам надо разрывать, как защититься, где апеллировать к международным институтам, где апеллировать к нашим партнерам, а где подавать иски в международные суды", – убежден Береза.

По мнению народного избранника, Украине необходимо разрывать все договоры, которые действуют не в ее интересах, чем должно заниматься Министерство иностранных дел.

К слову, накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.