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США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море

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Вашингтон обвинил Россию в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе
Вашингтон обвинил Россию в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе / Соцсети

Государственный департамент Соединенных Штатов раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также они обвинили Кремль в нарушении международного права.

Об этом заявила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, говорится в сообщении Госдепа.

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"Соединенные Штаты осуждают вмешательство России в международное судоходство, которое она осуществляет в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а в течение последних недель, по меньшей мере, 16 украинских судов, которые пытаются попасть в украинские порты", – отмечает представительница Госдепа.

Как отмечает она, действия Кремля по прекращению морского транзита являются еще одним примером кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также примером того, как она игнорирует международные нормы.

"Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включительно с ее территориальными водами. Мы призываем Россию прекратить притеснения международных коммерческих перевозок в Азовском море и Керченском проливе", – добавила Нойерт.

Напомним, ранее 24 канал со ссылкой на эксперта Американского совета по вопросам международной политики Стивена Бланка сообщал, что Вашингтон намерен предоставить Украине летальное оружие и оборудование, поскольку существует реальная угроза от России в Азовском и Черном морях.

Теги: Новости России Новости Украины Новости США Водный транспорт Украина – Россия
Источник: 24 канал
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