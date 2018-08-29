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Украина увеличивает военное присутствие в Азовском море

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28 августа начались командно-штабные учения Командования военно-морских сил Украины с другими военными формированиями и правоохранительными органами под названием "Шторм - 2018". По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, после этого планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что к обучению, которое осуществляется под руководством Генерального штаба ВСУ, кроме украинских ВМС, привлечены также подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины.

"Мероприятие отрабатывается в два этапа – управление войсками (силами) при ведении противовоздушной обороны и стабилизационных действий, а также при обороне Черноморского побережья", – говорится в посте.

По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, обучение по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью усовершенствования практических навыков командного состава.

Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управление и совместимости с другими органами управления. Так, подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировки войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществлению противоподводно-диверсионной обороны, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Сейчас проведено перебазирования подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения,
– добавил он.

Кроме того, Воронченко заметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельного группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направления для надежной защиты всех рубежей в акватории этого моря.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк заявлял, что под видом тренировок Россия активизировала подготовку своих подразделений, расположенных вдоль побережья Азовского моря.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Фотоновости Водный транспорт Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
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