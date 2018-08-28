Российские оккупанты активизировали силы вблизи Азовского побережья

Российские оккупанты под видом тренировок активизировали подготовку своих подразделений, расположенных вдоль побережья Азовского моря.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества,

– сообщил он.

По данным Министерства обороны, под руководством российских военных советников и инструкторов в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря, активизировалась подготовка десантных подразделений. Наращивание сил проводится под видом тренировок по боевой готовности.

Напомним, накануне журналист Роман Цимбалюк рассказал, что российские оккупационные войска не уйдут с украинского Донбасса, где продолжается война, так как это будет воспринято как слабость президента России Владимира Путина.